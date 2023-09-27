السيسي: نبذل الجهود لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل ظروف صعبة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن سيرة حياة الرسول- صلى الله عليه وسلم- يجب أن نستلهم منها الإخلاص والصبر، ونعرف منها كيف تعمل أقدار الله حتى يأتي نصر الله للمخلصين.

وأضاف الرئيس، في كلمته باحتفال وزارة الأوقاف بذكرى مولد النبي، أن سيرة نبي الرحمة تقودنا إلى الصبر على الشدائد، بما فيها من قيم عابرة للزمان والمكان.

وأوضح الرئيس أن احتفالنا بمولد النبي هذا العام يأتي في ظل ظروف صعبة ودقيقة يمر بها العالم بظروف دقيقة، وما سببته الأزمة الروسية الأوكرانية في ارتفاع الأسعار وزيادة سعر الفائدة.

وأكد السيسي نبذل الجهود اللازمة لتخفيف الأعباء من على كاهل المواطنين ومن أجل استمرار مشروعات التنمية ونسعى للخير والرشاد، لافتا إلى أن العمل التنموي أثبت صلابة اقتصادنا في ظل الأزمات العالمية.

كما تطرق الرئيس إلى لقائه بالأمس مع شباب الجامعات في الإسماعيلية، قائلا: "في أمة بالحجم ده.. وعندها شباب بالعدد ده.. تبقى قلقانة من الغد؟.. هم قادرون على مواجهة الصعاب، مؤكدا أنه لا توجد أمم قامت إلا على الصدق والأمانة.. وليس على الهدم والخراب والتشكيك.