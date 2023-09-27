رئيس حزب المؤتمر: سيرة النبي تحمل قيما نبيلة علمت الأمم كيف تكون الإنسانية

وجه الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر ، وعضو مجلس الشيوخ ، ومؤسس مجلس القبائل العربية ، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإلى الأمة العربية والإسلامية والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ذكرى مولد خير الأنام وسيد العالمين والخلق اجمعين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال رئيس حزب المؤتمر ، إننا بهذه المناسبة العطرة نتمنى الخير والرخاء والنماء لمصرنا الغالية .. عاشت مصر وعاش شعبها العظيم عزيزا مكرماً في ظل قائد عظيم استطاع أن يحافظ على تراب الوطن ، ونؤكد أننا دائما داعمين لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وقواتنا المسلحة المصرية حامية الأرض والوطن .



وأضاف الربان عمر المختار صميدة ، اننا نستلهم من هذه الذكري العطرة روح طيبة ومعاني سامية وأخلاق حميدة نستلهم الصدق والإخلاص والأمانة وكل ما يحمله ديننا الاسلامي الحنيف من قيم نبيلة علمت الأمم كيف تكون الإنسانية وكيف يمكن بناء الحضارات بالسلام والأمان والحفاظ علي حقوق الأمم والشعوب للعيش في أمن وأمان ، هذا الرسول الأمين الذي هدى الله به امة الاسلام الى الخير ، وعلم البشرية من خلاله معاني السلام والمحبة والتكافل والتآخي وفضائل الأخلاق .