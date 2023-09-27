السيسي مهنئًا الشعب بالمولد النبوي: ذكرى عطرة تستدعي كل معاني الرحمة والمحبة والسلام

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مشيرًا إلى أن تلك الذكرى العطرة التي نستدعي فيها كل معاني الرحمة والمحبة والسلام والهدى، ونستلهم منها الحكمة والموعظة الحسنة التي أرساها نبينا الكريم ودعا إليها فكان الرحمة المهداة والقدوة والمثل.

تهنئة الرئيس بالمولد النبوي الشريف

وقال الرئيس السيسي في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، اليوم الأربعاء: "إنني أدعو الله عز وجل أن يعيد هذا اليوم المبارك بالخير والتوفيق على شعوبنا العربية والإسلامية، وأن يحمي وطننا الغالي من كل سوء وشر.

