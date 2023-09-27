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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسامة الغندور يترأس اجتماع تحليل بيانات الحوادث المرورية بشمال سيناء

تفقد طريق الفاتح
تفقد طريق الفاتح الرءيسي بالعريش

ترأس العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، اجتماع تحليل بيانات الحوادث المرورية التي تشهدها المحافظة وتحديد النقاط السوداء بالطرق المحلية ورصد اماكن الحوادث ورصد أسبابها ووضع خطة لمعالجتها.


حضر الاجتماع اللواء محمود دهشان قائد مرور شمال سيناء، محمد الزيات، مدير عام ادارت الازمات بالمحافظة، ورؤساء مجالس المدن ومدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة ومدير إدارة المواقف.

 

وأكد الغندور على تشكيل لجنة برئاسته لحصر وتحديد النقاط السوداء للحوادث بالطرق المحلية للمحافظة والطرق الخارجية، على أن تضم في عضويتها قائد المرور ورؤساء مجالس المدن.
 

وأشار الغندور إلى أن النقاط السوداء في مدينة العريش تتمثل في محور الفاتح ، مخرج مدرسة ال ياسر اتجاه المساعيد ، الدوران أمام مدرسة ال ياسر ، مسجد المحطة، دوران ارض الكرانتينة.. موصيًا بوضع مطبات صناعية ولوحات إرشادية.

 

طريق الوسط :


وأضاف الغندور، أن النقاط السوداء في مدينة نخل تتمثل في طريق الوسط، طريق نخل صدر الحيطان، طريق التمد ونخل لوجود منحنيات خطرة، لافتا الي أن رئيس مدينة نخل أشار الي حل تلك المشكلة بتركيب لوحات إرشادية للتنويه عن وجود منحدرات ومنحنيات ووضع لوحات تحذيرية بأماكن الكثبان الرملية، الي جانب وضع لوحات إرشادية بأماكن جريان السيل داخل المدينة.


وقال الغندور، أن النقاط السوداء في مدينة الحسنة، تتمثل في مدخل المدينة حيث يقوم السيل بقطع الطريق الرئيس ما يشكل خطرا علي المواطنين والسيارات التي تمر من علي الطريق، بينما النقطة السوداء في مدينة الشيخ زويد، تتمثل في منحني ابو عاصي، ولحل المشكلة يتم تعديل مسار الطريق، بجانب طريق 25 يناير داخل مدينة الشيخ زويد.


وأوصي الغندور، بإنشاء مطبات صناعية ولوحات ارشادية في مختلف طرق شمال سيناء، بجانب تعديل مسار الطرق التي تحتاج إلي ذلك للحد من الحوادث والحفاظ علي أرواح المواطنين، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري.

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محافظ شمال سيناء يتفقد سيارات المواد الغذائية في العريش

سيناء الحوادث المرورية بيانات الطرق

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