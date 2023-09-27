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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مصر تسيطر على منافسات السباحة بالزعانف للمياه المفتوحة ناشئين وكبار

صدى البلد

افتتح المنتخب المصري للسباحة بالزعانف مشاركته في منافسات بطولة العالم للمياه المفتوحة للناشئين والكبار المقامة خلال الفترة من 27 حتى 30 سبتمبر في بلغراد بصربيا، بالحصول على 7 ميداليات متنوعة في الفترة الصباحية من أول أيام البطولة.

وتوج المنتخب الوطني بـ 7 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات.

وافتتحت مصر منافسات البطولة باحتكار منصة تتويج سباق 1 كم مونو سيدات، حيث توجت ملك شريف سعيد بالميدالية الذهبية متفوقة على مواطنتها جميلة علي صابر التي أحرزت الفضية، فيما حققت ندى مجدى هجرس الميدالية البرونزية.

وفي سباق 1 كم مونو ناشئات، فازت جودي رضا محمد بالميدالية الفضية، وحققت غادة محمد ورده الميدالية البرونزية.

وفي منافسات 1 كم مونو ناشئين، توج حسن محمد الدفراوي بالميدالية الذهبية، فيما أحرز مواطنه أحمد عمرو ماضي الميدالية البرونزية، فيما حقق مهاب إيهاب المركز الرابع.

وأعرب كابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والإنقاذ، عن سعادته بالنتائج التي حققها سباحو مصر في افتتاح البطولة.

وأكد أن هذه النتائج طبيعية نظرًا لتطور مستوى اللاعبين خلال الفترة الماضية وفقًا لبرنامج الإعداد الذي وضعه الاتحاد المصري مع الجهاز الفني.

وتخوض مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 18 سباحًا بواقع 8 سيدات و10 رجال، والسباحات هن: جودي رضا محمد، غادة محمد وردة، ملك شريف سعيد، جميلة علي صابر، ندى مجدى هجرس ، نبيلة حسن إسماعيل، فرح وائل السيد، سارة عبد الفتاح عبد العظيم.
والسباحون هم: مهاب إيهاب حلمي، محمد عصام محمد قناوي، أدهم أحمد محمد فؤاد، محمود وليد علي، محمد طاهر السيد طاهر علام، مروان أحمد مرسى العمراوي، أحمد عمرو محمد ماضي، عمر طاهر السيد طاهر علام، أحمد طاهر السيد طاهر علام، حسن محمد الدفراوي.

ويقود الفريق فنيًا محمود محمد نايل مدرب رجال، وفارس محمد أبا زيد مدرب سيدات، ويترأس البعثة عبد العال مصطفى شاهين.

ويرافق البعثة على نفقته الخاصة كابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والإنقاذ.

وتقام البطولة بمشاركة 15 دولة في النسخة الـ 19 من بطولة العالم للناشئين، فيما يشارك في النسخة الـ21 من بطولة العالم للكبار 14 دولة.

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