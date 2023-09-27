باكو: مقتل 192 عسكريا أذربيجانيا في قره باغ

أفادت وزارة الصحة الأذربيجانية، اليوم الاربعاء، بمقتل 192 عسكريا أذربيجانيا وإصابة 511 آخرين أثناء عملية مكافحة الإرهاب التي أجرتها باكو في إقليم قره باغ.



وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأربعاء: “خلال إجراءات مكافحة الإرهاب ذات الطبيعة المحلية، قتل 192 عسكريا من القوات المسلحة الأذربيجانية”.

وأضاف البيان أن 180 قتيلا وهم عسكريون من وزارة الدفاع و12 من أفراد قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية

وأكدت الوزارة أن 511 عسكريا أصيبوا بجروح مختلفة.

وأشارت إلى أنه قتل مدني واحد وأصيب آخر أثناء العملية.

وأردفت: "سيتم تحديد هويات 11 شخصا بعد الدراسات الجينية التي يجريها خبراء الطب الشرعي".