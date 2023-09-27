أوبو: 2.13 مليون صورة بورتريه يوميا باستخدام سلسلة Reno للهواتف الذكية

نظمت OPPO فعالية للإعلامين والمدونين التقنين المهتمين بالتكنولوجيات لتسليط الضوء على المُميزات المُبتكرة للهاتف الجديد OPPO Reno10 5G

وتطلق OPPO من خلال سلسلة هواتف Reno10 أول كاميرا بورتريه "تيلي فوتو" في هذه السلسلة من الهواتف الذكية المُبتكرة، وهي كذلك الأولى من نوعها في هذه الفئة من الهواتف على الإطلاق، مما يقدم الفرصة للمستخدمين على التقاط صورة بورتريه احترافية وعلى أعلى مستوى من الوضوح باستخدام هواتفهم.

وبالإضافة إلى إمكانيات تصوير البورتريه الاحترافية المتوافرة في Reno10 5G، يتميز هذا الهاتف ببطارية تدوم طويلاً بالاستفادة من نظام Battery Health Engine، هذا بجانب تكنولوجيا الشحن فائق السرعة SUPERVOOCTM، والهاتف مزود كذلك بمحرك الحوسبة الديناميكية المُبتكر، أو Dynamic Computing Engine، الذي يضمن تقديم الهاتف لأعلى مستويات من الأداء لمدة أربعة أعوام.

وتتيح سلسلة هواتف Reno، من خلال أنظمة التصوير والكاميرات الرائدة للمستخدمين التعبير عن حياتهم اليومية واكتشاف المزيد من القدرات والإمكانيات والتعبير عن مشاعرهم والحفاظ على ذكرياتهم مما يجعل سلسلة هواتف Reno من الهواتف المميزة في مجال التصوير.

وكل يوم يتم التقاط أكثر من 2.13 مليون صورة بورتريه باستخدام سلسلة Reno للهواتف الذكية مما يحول كل اللحظات إلى ذكريات لا تُقدر بثمن.