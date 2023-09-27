حزب الغد: توجيهات الرئيس بإنشاء 100 مدرسة جديدة خطوة إيجابية ونحتاج للمزيد

أشاد إسماعيل محمد إسماعيل ، سكرتير عام حزب الغد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جلسة بناء الإنسان في يوم تفوق الجامعات، بإنشاء 100 مدرسة جديدة خلال عام بتكلفة 15 مليار جنيه ، مؤكدا انها خطوة إيجابية ونحتاج للمزيد.

وأشار إسماعيل فى بيان صحفى له إلى أننا نحتاج إلى زيادة عدد المدارس بشكل أكبر خلال الفترة القادمة ، وأن يكون يكون هناك مجهود وتطوير بشكل أكبر فى المنظومة التعليمية والإهتمام بالمدارس الحكومية خاصة وأننا نؤسس للجمهورية الجديدة والتى تتطلب أن يكون لدينا تعليم متطور ، كما يجب الإهتمام أيضا بالرياضة فى المدارس فى المحافظات والقرى والنجوع.

وأكد سكرتير عام حزب الغد أن أساس أى دولة هو الإهتمام بالتعليم ، مشيرا إلى أن البناء الحقيقى للدولة يكون من خلال إنتاج كوارد منذ مرحلة الطفولة حتى يكون لدينا قيادات فى كافة المناصب على مستوى الدولة تم تأسيسهم منذ الصغر.

وأوضح أننا لدينا مشكلة كبير فى المنظومة التعليمية فى مصر منذ قديم الأزل ، مؤكدا على ثقته الكاملة فى قدرة الرئيس السيسى من خلال توجيهات لوزارة التعليم بحل كافة المشاكل المتعلقة بالمنظومة التعليمية.