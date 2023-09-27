الجندي: المصريون بالخارج يقدمون نموذجا للعلاقة بين الهجرة والتنمية

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها الجندي إن المصريين بالخارج يقدمون نموذجا للعلاقة بين الهجرة والتنمية، مؤكدة حرصهم على التواجد في كافة الفعاليات التي تدعم وطنهم.

وأضافت الوزيرة -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركتها بحفل مؤسسة راعي مصر لإطلاق ١١ عيادة طبية متنقلة لخدمة الفئات الأولى بالرعاية - أن المصريين بالخارج هم الأكثر حرصا على دعم العيادات المتنقلة التي تنفذها مؤسسة راعي مصر .



وأوضحت أن المصريين بالخارج هم رواد بالعمل الأهلي، حيث يقومون بتأسيس الجمعيات والاتحادات والجاليات التي تمكنهم من التعاون سويا في الخارج، مؤكدة حرص المصريين بالخارج على دعم جهود المجتمع المدني لافتة إلى أن الحكومة المصرية تقدر دور المجتمع الأهلي لأنة شريك أساسي في التنمية.



ونوه وزيرة الدولة للهجرة بضرورة التعاون سويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن أبناءنا في الخارج لا يتأخرون عن وطنهم ويؤمنون بدورهم في تنمية المجتمع.

