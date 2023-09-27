خصم خاص للصحفيين على الأدوات المدرسية في مكتبات أشرف علي فايد

حصلت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد يحيى يوسف، على خصم خاص للزملاء الصحفيين من مكتبات أشرف علي فايد؛ لشراء جميع أنواع الأدوات المدرسية و"السابلايز"، وذلك بموجب كارنيه النقابة.

وبموجب الاتفاق؛ يحصل الزملاء الصحفيين على كافة احتياجاتهم الكتابية المدرسية بسعر الجملة الذي تبيع به المكتبة للمكتبات المختلفة على مستوى الجمهورية، أي أن الخصم سيكون أكثر من 10 أو 12% عن السعر المعلن.

وأشارت اللجنة إلى أن حرصها على التعاقد مع هذه المكتبة؛ يأتي نظرا لتعدد فروعها، وتوافر جميع الأدوات المدرسية بها، كونها شركة رائدة في استيراد وتجارة الأدوات المكتبية منذ فترة كبيرة.

وأوضحت اللجنة، فروع مكتبات أشرف علي فايد، التي يمكن الحصول على الأدوات المدرسية منها، كالتالي:



أولا: فروع الفجالة:

1- الفجالة 11 شارع سكة النصر متفرع من بستان الكافوري الفجالة رمسيس.

تليفون رقم : 01050244999

2- الفجالة ؛8 شارع سيف الدين المهراني الفجالة - رمسيس.

تليفون رقم : 01050244777

3- الفجالة 12 شارع قصر اللؤلؤ الفجالة - رمسيس.

تليفون رقم :01050403881

ثانيا: فرع النزهة:

1- النزهة الجديدة شارع طه حسين - القاهرة.

تليفون رقم : 01050600073