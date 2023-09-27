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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مليون قطع.. المواقع الأثرية السورية تتعرص للنهب خلال السنوات الماضية| شاهد

سرقة الآثار
سرقة الآثار

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان « المواقع الأثرية السورية تعرضت للعديد من عمليات السرقة خلال السنوات الماضية».‏

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وتصل عدد القطع الأثرية التي سُرقت من سوريا خلال سنوات الحرب إلى أكثر من مليون قطعة أغلبها من مواقع تاريخية تعرضت لعمليات تنقيب بشكل عشوائي، ولا تملك السلطات السورية أي تنصيف لتلك القطع، وفقا للتقرير التليفزيوني.

كل المناطق الأثرية التي خرجت عن سيطرة الحكومة السورية جرى بها أعمال تنقيب غير منهجي وأعمال تنقيب للسوق السوداء، وبالتالي مناطق واسعة من الجنوب والشمال تعرضت لأعمال تنقيب جائرة أدت إلى تدمير مواقع أثرية منها تجريف وحرف وخلافه، وفقا لما قاله نظير عوض، مدير عام الآثار السورية. 
بحسب «عوض»، لا يمكن إحصاء هذه المواقع لكثرتها، وبسبب هذه الأعمال الجائرة على مستوى واسع أصبحت القطع المهوبة والتي تتخطى الآلاف في السوق السوداء بكل أوروبا ومناطق أخرى.

وفي نفس الصدد، اوضحت ديما أشقر، مدير شؤون المتاحف، ان المشكلة الحقيقة تكمن في كون القطع المنهوبة غير مسجلة.

 

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