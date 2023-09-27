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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل سيغادر فتوح| الزمالك يخرج عن صمته ويجدد له قريبا

صدى البلد

يعاني نادي الزمالك خلال تلك الفترة من مشاكل عديدة، خاصة أنه سيشهد على انتخابات مجلس الإدارة الجديد، وخلافات مع نجوم القلعة البيضاء لكرة القدم بسبب المستحقات المالية المتأخرة، ونتج عن تلك الخلافات خسارة نادي الزمالك أمام فريق أرتا سولار الجيبوتي، والتي أقيمت في تنزانيا.

فتوح 

هل سيرحل فتوح عن الزمالك؟

تلقى أحمد فتوح الظهير الأيسر، بعض العروض للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، في ظل أزمة مستحقات اللاعبين داخل نادي الزمالك وإيقاف القيد.

عبد الواحد يحسم مصير فتوح

وعلق عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء عبر صدى البلد قائلا:" الفترة المقبلة ستشهد جديدا بشأن تجديد عقد أحمد فتوح ولاعبين آخرين، اللاعبون يقدرون المسؤولية".

ووقع الفارس الأبيض مجددا في فخ التعادل من جديد، بعد انتهاء مواجهة الأبيض والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابي بهدف كل فريق، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز 2023\2024.

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موعد انتخابات الزمالك

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل، وذلك وفقاً لما أعلنته اللجنة الثلاثية التي تدير القلعة البيضاء ووزارة الرياضة.

وأغلق مساء الأحد 11 سبتمبر، باب التقدم لـ انتخابات الزمالك، الذي كان قد فتح يوم الإثنين 4 سبتمبر.

الجدير بالذكر أنه تم غلق باب الترشيحات الخاصة بانتخابات القلعة البيضاء، وخرج مرتضى منصور ونجليه من سباق الانتخابات، ولم يتقدم أي منهم للانتخابات الخاصة بالنادي.

فتوح 

مستحقات لاعبي الزمالك

من ناحية أخرى قامت اللجنة المكلفة بتيسير شئون القلعة البيضاء بحل أزمات أخرى بجانب سداد جزء من مستحقات لاعبى فريق الكرة منها سداد مديونيات مالية تخص الزمالك فى اتحاد الكرة الطائرة لضمان قيد اللاعبين فى قائمته الرسمية وإنهاء ملف كرة اليد قبلها وقيد الصفقات الجديدة.

وجاء قرار اللجنة الثلاثية بصرف جزء من مستحقات لاعبى الفريق الاول  بكرة القدم بنادي الزمالك لفرض حالة من الاستقرار والطمأنينة لدى اللاعبين قبل بداية المعترك الإفريقى وقبل بداية الموسم، حتى يتفرغ اللاعبون للمنافسات المقبلة والتركيز داخل المستطيل الأخضر، وألا يتشتت ذهنهم لأى شىء آخر غير الفوز بالمباريات.

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