وزير الزراعة الفلسطيني: لن تتحقق أي تنمية حقيقية إذا لم تكن هناك إرادة سياسية عربية

أكد وزير الزراعة في دولة فلسطين رياض عطاري، أن قضية الأمن الغذائي أصبحت أكثر أولوية واهتماما، خاصة وأن الزراعة العربية باتت تعاني من العديد من المشاكل من بينها ندرة المياه والتغيرات المناخية، مؤكدا أن تلك التحديات تفرض على الدول العربية أن تنتبه لمواجهة تلك التحديات.

وأضاف وزير الزراعة في دولة فلسطين، خلال كلمته في احتفال المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العربي، أنه اذا لم تتوفر إرادة سياسية من جميع الدول فإنه لن يتم تحقيق اي أهداف تقدميه في سبيل تحقيق الأمن الغذائي العربي، مشيرا إلى وجود امل كبير أن يكون هناك دور كبير للقطاع الزراعي في توحيد الجهود العربية.



وأوضح أن المنطقة العربية من أكثر المناطق في العالم تاثرا بالأزمات العالمية، فقد تأثرت بصورة كبيرة خلال فترة أزمة وباء كورونا، وكذلك تأثرت بصورة أكبر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

