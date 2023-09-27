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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاتحاد المصري للتأمين يشارك بمعرض بزنس يا شباب

صدى البلد

أعلن الاتحاد المصري للتأمين ، عن مشاركته بمعرض بزنس يا شباب تحت شعار "شباب مصر مستقبلها "  للمنتجات الحرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضمن جناح الخدمات المالية غير المصرفية .

يأتي ذلك في ظل سعى الاتحاد المصري للتأمين إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكجزء من استراتيجيته نحو دعم الشمول التأميني والشمول المالي ووصول الخدمات التأمينية لفئات محدودي الدخل والتي لا تصل إليها تلك الخدمات، وكذلك زيادة حجم مساهمة النشاط التأميني في الناتج المحلى الإجمالي.

 ومن المقرر إقامته خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر المقبل بإستاد القاهرة الدولي تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار دعم الدولة للشباب وحثهم علي الاتجاه لإقامة المشروعات الصغيرة وتشجيع المنتج المحلى ، حيثُ سيشارك بالمعرض 15 شركة لتقديم الخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري للتأمين سيقوم بالمشاركة في سلسلة من المعارض المماثلة والتي ستنعقد بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار السعي نحو زيادة الوعي التأميني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن طريق تقديم خدمات تأمينية جديدة تتناسب مع الفئات المستهدفة .

ويذكر أن الاتحاد المصري للتأمين قد قام بعدة خطوات هامة لدعم التأمين متناهي الصغر منها:
إنشاء لجنة فنية متخصصة للتأمين متناهي الصغر بهدف دعم وتعزيز هذا النوع من التأمين في السوق المصري. 

عقد عدد من الشراكات وبروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات المعنية بالتأمين متناهي الصغر محلياً وعالمياً وذلك بهدف نشر الفكر التأميني وتسويق المنتجات التأمينية.

وتنظيم الاتحاد لأول مؤتمر متخصص للتأمين متناهي الصغر في مدينة الأقصر ، وذلك خلال عامي 2022و 2023 ، يعتبر هذا المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار والخبرات وطرح حلول للعديد من المشكلات والتحديات التي تواجه شركات التأمين في عملية إعداد وتطوير المنتجات التأمينية التي تفي باحتياجات محدودي الدخل.

الاتحاد المصري للتأمين شباب مصر مستقبلها المشروعات الصغيرة والمتوسطة الشمول التأميني

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