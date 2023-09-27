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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصينية للإعلام الدولي: الوطنية لحقوق الإنسان أول إستراتيجية متكاملة لمصر

جاو أن مينج نائب
جاو أن مينج نائب الرئيس ورئيس تحرير المجموعة الصينية للإعلام

قال جاو أن مينج نائب الرئيس ورئيس تحرير المجموعة الصينية للإعلام الدولي، إن انضمام مصر البريكس  يعزز العلاقات المصرية الصينية فى مجال الثقافة والتكنولوجيا وغيرها من المجالات لافتا إلي أن  عالم اليوم يشهد تطورا كبيرة وتحديات تواجه البشرية من بينها الصراعات العسكرية والامن الغذائي وغيرها من التحديات .

وأوضح مينج، خلال مراسم إطلاق الطبعة العربية لكتاب "شي جين بينغ.. احترام حقوق الإنسان وضمانها" وندوة "تعزيز حقوق الإنسان بالتنمية.. رؤية صينية- عربية" إن  دعوة الصين لمفهوم التنمية لها مغزي كبير فى الوقت الحاضر لافتا إلي أنه في السنوات الأخيرةتحت قيادة ورعاية الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حقق التعاون العملي الثنائي تقدما بخطى حثيثة حيث يتم التنسيق بصورة عميقة لمشاركة الدولتين في بناء "الحزام والطريق" بجودة عالية.

وأكد مينج، أنه تم وضع "احترام وحماية حقوق الإنسان"  في دستور الحزب الشيوعي الصيني وأطلقت مصر الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021 التي تعد أول إستراتيجية متكاملة وطويلة الأمد لمصر في مجال حقوق الإنسان وممارسة رئيسية أخرى في مصر لاستكشاف مسار التنمية المستقلة.

وتابع أن الصين دأبت لفترة طويلة على دمج عالمية حقوق الانسان مع خصوصية ظروف الصين الواقعية وعملت على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية باستمرار وتحسين رفاه الشعب وتعزيز الإنصاف والعدالة الاجتماعيين وتعزيز ضمان حقوق الانسان بسيادة القانون والسعي لتعزيز التنمية الشاملة والمنسقة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية مما حسن مستوى ضمان حق الشعب في الحياة والتنمية بشكل كبير وشق طريقا لتطوير حقوق الإنسان يتناسب مع الظروف الصينية الوطنية وفيما يتعلق بكيفية تحسين الحوكمة الدولية لحقوق الإنسان.

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