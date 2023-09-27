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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يطمئن على مصابى تسرب إسطوانة غاز كلور بمحطة السيركو

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال تفقد مستشفى مطروح العام

 

إطمأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،اليوم الأربعاء، خلال تفقده لمستشفى مطروح العام على تقديم كافة الإسعافات الطبية والعلاجية العاجلة والاطمئنان على حالة جميع مصابى حادث اختناق لتسرب غاز من احدى اسطوانات غاز كلور بمحطة رافع مياه خزانات السيركو بمدخل مدينة مرسي مطروح.

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ووجه محافظ مطروح لوكيل وزارة الصحة بمطروح بتوجيه كافة العناية الطبية اللازمة حتى خروج جميع الحالات 

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة استقرار حالة جميع مصابى الاختناق عدا حالة واحدة لسيدة تم نقلها للعناية المركز لتلقي العناية الطبية اللازمة.

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محافظ مطروح خلال تفقد مستشفى مطروح العام 
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