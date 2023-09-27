بـ الدولار | قرار في الزمالك بشأن مستحقات اللاعبين الأجانب

قرر مسؤولو نادي الزمالك، اليوم، الأربعاء، صرف دفعة من مستحقات اللاعبين الأجانب بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد توفير قيمة مستحقات اللاعبين بالدولار خلال الساعات القليلة الماضية.

قرار من إدارة الزمالك بشأن مستحقات اللاعبين الأجانب اليوم

وقال عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي الأبيض في تصريحات، أن أحمد فؤاد الوطن المدير المالي للنادي بذل مجهودات كبيرة من أجل توفير مستحقات اللاعبين الأجانب ليتم صرفها بالدولار اليوم الأربعاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.