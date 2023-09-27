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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 2838 كرتونة مواد غذائية للمنقولين من رفح إلى البحيرة والإسماعيلية

توزبع مساعدات على
توزبع مساعدات على الأسر الأولى بالرعاية

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم توزيع عدد ٢٨٣٨ كرتونة مواد غذائية على المنقولين من مدينة رفح والمقيمين في تجمعات بمحافظتي البحيرة والإسماعلية.


وأضاف المحافظ، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بأبناء محافظة شمال سيناء وخصوصا ابناء مدينة رفح نظرا للظروف التي مرت بها المدينة وانتقال المواطنين للإقامة في تجمعات داخل وخارج المحافظة.

 

تجمعات المحسنة:

وأشار العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أنه تم توزيع المساعدات الغذائية على المنقولين من رفح والمقيمين في تجمعات المحسمة، الكيلو ٧، ترعة ٥، ابو صميدة، بساتين بركات، التل الكبير، سرابيوم بمحافظة الاسماعيلية بأجمالي ١٨٢٠ كرتونة، مضيفًا أنه في محافظة البحيرة تم التوزيع في مراكز حوش عيسى، بدر، وادى النطرون، الشعراوي، نجيب محفوظ، الكفاح، وادى النطرون بإجمالي ٥٦٨ كرتونة.


بدوره قال جمال عبد الناصر رئيس مركز ومدينة رفح، أن لجنة برئاسته وعضوية منواتي عبد المعبود نائب رئيس المركز ، خالد عبد الحليم من العلاقات العامة للمحافظة ، ممثلين عن التضامن الاجتماعي ، مجلس مدينة رفح قاموا بتوزيع المواد الغذائية.


وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء استقبل القافلة الشاملة للأسر الأكثر احتاجًا في شمال سيناء، والتي نظمتها وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ضمن مبادرة قطار الخير، حيث ضمت 7 الاف كرتونة مواد غذائية، 1000 كرتونة حلوي المولد النبوي الشريف، 1500 شنطة مدرسية شاملة الأدوات المدرسية، 4 أطنان من اللحوم البلدي.

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رفح المنقولين كرتونة المساعدات الاسر

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