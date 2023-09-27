كريم السادات يوقع على نموذج تزكية السيسي في الانتخابات الرئاسية

وقع النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، نموذج تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر لها 2024، مؤكدا أن الإنجازات التى شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، الدافع وراء تأييده ودعمه لترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة.

وطالب "السادات" فى بيان له اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان ترشحه يوم 6 أكتوبر المقبل من أمام النصب التذكارية لقبر الرئيس الراحل انور السادات، انطلاقا من أهمية هذا اليوم وارتباطه بالنصر والنجاحات فى ذاكرة وعقول المصريين، حيث نستلهم منه ذكرى النصر والعزيمة والعزة والكرامة للحفاظ على أمن واستقرار وطننا الحبيب وسلامة أراضيه.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية هذا الاستحقاق الدستوري الهام كخطوة تعزز من استكمال مسيرة البناء والتنمية وتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠، مطالبا المصريين بالوقوف والاصطفاف خلف القيادة السياسية فى تلك المرحلة المهمة من عمر الوطن.



واختتم السادات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل مسئولية البلد فى ظروف حالكة السواد وشديدة الأزمات لولا فضل الله ثم جهوده وقيادته الحكيمة ما مرت بسلام، لذلك هو الأقدر على استكمال المرحلة ومواصلة النجاحات على مختلف الأصعدة محليا وإقليميا ودوليا.