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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني بعد توقيع نموذج تزكية السيسي: نفعل ذلك لمواصلة البناء والإنجازات

النائب كريم طلعت
النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب

وقع النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب،  نموذج تزكية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر لها 2024،  مؤكدا أن الإنجازات التى شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، هي الدافع وراء تأييده ودعمه لترشح الرئيس لولاية جديدة.

وطالب "السادات" فى بيان له اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان ترشحه يوم 6 أكتوبر المقبل من أمام قبر الرئيس الراحل انور السادات، انطلاقا من أهمية هذا اليوم وارتباطه بالنصر والنجاحات فى ذاكرة وعقول المصريين، حيث نستلهم منه ذكرى النصر والعزيمة والعزة والكرامة للحفاظ على أمن واستقرار وطننا الحبيب وسلامة أراضيه .

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية هذا الاستحقاق الدستوري الهام كخطوة تعزز من استكمال مسيرة البناء والتنمية وتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠، مطالبا المصريين بالوقوف والاصطفاف خلف القيادة السياسية فى تلك المرحلة المهمة من عمر الوطن.

واختتم السادات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل مسئولية البلد فى ظروف حالكة السواد وشديدة الأزمات لولا فضل الله ثم جهوده وقيادته الحكيمة ما مرت بسلام، لذلك هو الأقدر على استكمال المرحلة ومواصلة النجاحات على مختلف الأصعدة محليا وإقليميا ودوليا.

كريم طلعت السادات نموذج تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي الانجازات الانتخابات الرئاسية المقبلة

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