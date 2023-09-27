فرار ثلت السكان لأرمينيا.. أذربيجان تعلن القبض على رئيس حكومة كاراباخ السابق

أكدت دائرة الحدود الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، أنها احتجزت مسؤولا كبيرا سابقا في الإدارة العرقية الأرمينية الانفصالية في ناجورني كاراباخ، روبن فاردانيان، أثناء محاولته المغادرة إلى أرمينيا.



ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت إن فاردانيان تم نقله إلى باكو وتسليمه إلى وكالات حكومية أخرى.



وشغل فاردانيان، وهو مصرفي استثماري ملياردير، منصب رئيس حكومة كاراباخ الانفصالية بين نوفمبر 2022 وفبراير 2023.



ونقلت وسائل الاعلام العالمية عن الحكومة الأرمينية أن 42,500 شخص - أي حوالي 35% من سكان المنطقة - سارعوا إلى الفرار بمجرد أن رفعت أذربيجان الحصار الذي دام عشرة أشهر على الطريق الوحيد في المنطقة إلى أرمينيا.