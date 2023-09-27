عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرار ثلت السكان لأرمينيا.. أذربيجان تعلن القبض على رئيس حكومة كاراباخ السابق

شرطة اذربيجان
شرطة اذربيجان

أكدت دائرة الحدود الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، أنها احتجزت مسؤولا كبيرا سابقا في الإدارة العرقية الأرمينية الانفصالية في ناجورني كاراباخ، روبن فاردانيان، أثناء محاولته المغادرة إلى أرمينيا.


ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت إن فاردانيان تم نقله إلى باكو وتسليمه إلى وكالات حكومية أخرى.


وشغل فاردانيان، وهو مصرفي استثماري ملياردير، منصب رئيس حكومة كاراباخ الانفصالية بين نوفمبر 2022 وفبراير 2023.


ونقلت وسائل الاعلام العالمية عن الحكومة الأرمينية أن 42,500 شخص - أي حوالي 35% من سكان المنطقة - سارعوا إلى الفرار بمجرد أن رفعت أذربيجان الحصار الذي دام عشرة أشهر على الطريق الوحيد في المنطقة إلى أرمينيا.

ارمينيا اذربيجان اذربيجان الحكومة الأرمينية ناجورني كاراباخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

شاب ينهي حياة خطيبته وسط الشارع بمصر الجديدة.. فيديو

شغلت البنات بـ500 جنيه.. حكم رادع لـ هنادي قوادة بولاق الدكرور

فتاة مصر الجديدة.. القصة الكاملة لإنهاء شاب حياة خطيبته السابقة

موضوعات متعلقة

بمشروعات ولدت من رحم 30 يونيو..9 سنوات من البناء والتعمير بأسوان في عهد السيسى

إنجازات وزارة الاتصالات خلال 10 سنوات| زيادة الصادرات الرقمية إلى 4.9 مليار دولار.. افتتاح أكبر مركز بيانات تجارى دولي فى مصر

دولة 30 يونيو تنتصر لقضايا العمل| البطالة تتراجع إلى 7.1%.. واستراتيجية وطنية للتشغيل ومنصة للوظائف

مشروعات معالجة المياه وتبطين الترع.. إنجازات وزارة الري في 9 سنوات

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

الصراع يتجدد.. مقتل 4 جنود أرمينيين بنيران القوات الأذربيجانية في ناجورني كاراباخ

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

مصر الثالثة عربيًّا والـ 30 عالميًّا في الناتج الصناعي بـ124.4 مليار دولار

ترشيحاتنا

حريق هائل يندلع في مصنع كيميائي في الهند.. فيديو

التنمية المحلية تكشف شروط الوظائف الخالية بالمحافظات للعاملين بالدولة

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

فرار ثلت السكان لأرمينيا.. أذربيجان تعلن القبض على رئيس حكومة كاراباخ السابق

مشاجرة بين صاحب محل وعاطل تنتهى بوفاة الأول في الإسكندرية

أمريكا.. فيديوهات صادمة توثق عمليات السرقة من محال هذه المدينة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكا.. فيديوهات صادمة توثق عمليات السرقة من محال هذه المدينة

بالحجاب أمام الكعبة | ظهور لافت لـ جنات .. شاهد

بعد تأخرها عن الحضور ورفض نيشان لاعتذارها.. إطلالات وضعت ياسمين عز في مأزق

هذا الثلاثي سبب رحيلي عن الأهلي وهكذا أبلغوني بالقرار| سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس إقالته

فيديو

سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة| فيديوجراف

1900 جنيه رسميا.. هبوط كبير في أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21

غلطت فى زملائها الفنانين.. سر هجوم مروة صبرى على ميرهان حسين| فيديو

أشهر معجزات النبي يوم مولده.. واسمه ونسبه كاملا | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ