دفاع النواب: الرهان في الانتخابات الرئاسية على وعي الشعب المصري

قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن انتخابات الرئاسة من أهم الاستحقاقات الدستورية، والتي سيقرر فيها الشعب ويختار رئيسه تحت مظلة ديمقراطية؛ تؤكد عظمة الدولة المصرية.

وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات له اليوم- على هامش لجان التزكية التي أقامها مجلس النواب؛ لتزكية مرشحي رئاسة الجمهورية، من خلال نماذج أتاحتها الأمانة العامة للمجلس، لتزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024- أن القاصي والداني شاهد علي ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي لوطنه الذي استطاع أن يحفر اسمه في سجلات التاريخ كزعيم وطني عظيم، أنقذ وطنه في أحلك الظروف، واستطاع أن يبني جمهورية جديدة تليق بالمصريين.

وأوضح وكيل دفاع النواب، أن الرهان على وعي الشعب المصري في اختيار رئيسه في الانتخابات الرئاسية؛ لاستكمال بناء مصر القوية، مصر القادرة الرائدة في كل المجالات، مؤكداً أن من استطاع أن يعيد مؤسسات الدولة المصرية كما كانت قوية؛ قادر على الوصول بمصر إلى بر الأمان.

وثمن وكيل دفاع النواب، الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية، ممثلة في اللجنة العليا للانتخابات، والتي تسابق الزمن لإخراج انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن إرادة المصريين.

وأتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب، نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات؛ تفعيلاً لنص المادة 142 من الدستور، والتي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يُزكي المترشح 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب، والمادة 108 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.