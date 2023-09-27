موجز السوشيال| أمم افريقيا 2027 لأول مرة في 3 دول.. أحمد حسن يزف خبرًا سارًا لجمهور الزمالك قبل لقاء أرتا سولار

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

أعلن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق ، مشاركة ثلاث دول في استضافة كأس الأمم الافريقية عام ٢٠٢٧.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: "رسميًا لأول مرة في 3 دول الملف الثلاثي كينيا وأوغندا وتنزانيا ينظم كأس أمم إفريقيا 2027".

شارك انطوني موديست، لاعب النادي الأهلي الجديد، إستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر "موديست" مع عم حارس بعلامة النصر وعلق عليها: “حبيبي”.

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر، خبرًا سارًا، لجمهور نادي الزمالك، قبل لقاء الإياب بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أمام في أرتا سولار، في بطولة الكونفدرالية.

وكتب أحمد حسن: "الزمالك يؤكد جاهزية فتوح لمباراة أرتا سولار.. واللاعب يشارك في التقسيمة كاملة".