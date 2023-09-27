مجلس الأمن الروسي يصدر بيانا عاجلا بشأن التعاون الأمني والاقتصادي مع مصر

أعلن مجلس الأمن الروسي، اليوم الأربعاء،أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، وذلك خلال زيارة رسمية إلى مصر والتي تستغرق يومين.

ووفقا لمجلس الأمن الروسي في بيان له، فإن الجانبين بحثا قضايا التعاون والعلاقات الروسية المصرية في المجالين الأمني والاقتصادي.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي، وذلك بحضور كل من سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، و فايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، وعدد من كبار المسئولين الروس.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن باتروشيف أطلع الرئيس السيسي على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار على المستوى الدولي.

وأكد الرئيس موقف مصر بأهمية تغليب الحلول الدبلوماسية للأزمة، ودعم كافة المساعي الرامية لسرعة تسويتها سياسياً، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين، ويُنهي كذلك التداعيات الاقتصادية السلبية، التي أحدثت ضرراً كبيراً للدول ذات الاقتصادات الناشئة، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي الذي يتعرض لمخاطر جادة.