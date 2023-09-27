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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استشاري رئاسة الوزراء لـ صدى البلد: الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية طفرة بكل المقاييس

الدكتور المهندس محمد
الدكتور المهندس محمد طلعت

أكد الدكتور المهندس محمد طلعت، استشاري رئاسة الوزراء للحي الحكومي للتصميم الداخلي والأثاث، أن نموذج الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية يعتبر نقلة مختلفة على سابق عهده، كمجمع متكامل يضم الوزارات المختلفة، مما يؤثر بدوره على التواصل الجيد، وحسن التنسيق بين الوزارات وبعضها، والتسهيل على المواطن في المقام الأول.

 

الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية 

 

وأشار طلعت، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إلى أن منتصف الحي الحكومي، تتواجد منطقة تخص المواطنين بشأن خدمات كافة الوزارات، مع وجود كافة سبل التسهيل والراحة، بأماكن انتظار ومساحات خضراء، وأماكن خدمية تضمن إنهاء الإجراءات بشكل سلس ومريح للمواطن.

 

وتابع أن الحي الحكومي طفرة بكل المقاييس، لما يتضمنه من سهولة الربط والتنسيق بين الحكومات، والتطور التكنولوجي، والخدمات الإلكترونية، وغيرها من المزايا الملموسة للمواطن.

 

الجمع بين الحداثة والطابع الفرعوني القديم

واستطرد بالحديث عن توافر سبل الاستدامة داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، من حيث العمل بالطاقة الشمسية لتوفير احتياجات الحي بنسبة على الأقل تصل إلى ٢٥٪؜، كما أن التصميم الخارجي للمباني يجمع بين الحداثة والطابع الفرعوني القديم، مع استخدام خامات تدعم الحفاظ على البيئة.

 

وأعرب المهندس محمد طلعت، عن سعادته بالطفرة في التطور المعماري الذي تشهده مصر، ودوره في خلق حالة من المنافسة بين المطورين العقاريين والمهندسين المعمارين لإظهار جوانب فنية خلال شغلهم، مؤكداً على ضرورة إشراك الجانب الحضاري في التصاميم الرسمية للدولة مع إدخال جوانب عصرية مثلما طبقوا على الحي الحكومي.

المطور المصري في السوق السعودي 

 

وعن تواجد الشركات والمطورين المصريين في السوق السعودي، أكد  على مدى النجاح الكبير على مدار ٩ سنوات ماضية، طبقاً لانفتاح السوق السعودي، وكفاءة المطور المصري بشهادة المجتمع السعودي.

 

وأوضح أن السعودية تسير على خطة مدروسة في مجال التطوير العقاري، قائمة على أسس جيدة، من حيث عدد السكان والزوار من كل أنحاء العالم، وعدم تكديس المشروعات في نطاق واحدة، ولديهم تطلعات قوية للمستقبل.

 

التطوير العمراني في عهد الرئيس السيسي 

 

وتحدث عن مدى إبهار العالم بطفرة التطوير التي تعيشها مصر خلال وقت قصير، وخاصة مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، مشيدين بالتطوير العمراني وغيرها من الملفات الهامة التي أحدثها الرئيس عبد الفتاح السيسي وشكلت فارق في التنمية برغم الظروف الاقتصادية المؤثرة على العالم كله.

 

واختتم حديثه بالفخر عن إنجازات الرئيس السيسي في مجالات كثيرة ملموسة للمواطن، ودوره في النهوض بمشروعات وملفات صناعية وخدمية متنوعة، معرباً عن تحدث العالم أجمع عن حجم النهضة والتغيير الذي تعيشه مصر خلال السنوات الأخيرة.

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التطوير العقارى التطور التكنولوجي التصميم الخارجي الجانب الحضاري الحفاظ على البيئة الحي الحكومي بالعاصمة الطاقة الشمسية العاصمة الادارية المهندس محمد طلعت المطورين العقاريين

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