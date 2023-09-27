الشانزليزيه يتجمل استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية في باريس

من المقرر أن يتم تجديد شرفات الحانات والمقاهي والمطاعم في شارع الشانزليزيه في باريس، فرنسا، قبل دورة الألعاب الأوليمبية في العام المقبل لتلميع صورتها باعتبارها أجمل شارع في العالم.

وفي انتظار التحول المخطط لتحويل المنطقة إلى ما أسمته قاعة مدينة باريس "حديقة استثنائية"، وافق التجار في الشانزليزيه على إجراء تغييرات تجميلية عاجلة.

ومن المقرر توحيد المدرجات ومواءمتها لتسهيل تدفق المشاة، الذين يقدر عددهم بنحو 100 ألف منهم- 72% سائحين و22% عمال محليين - يستخدمون الشارع كل يوم.

وستكون مظلات السقف باللونين الأخضر والرمادي من الخارج، لكن يمكن للمنشآت تخصيص شرفتها من خلال اختيار الأثاث وأربعة ألوان داخلية. وتهدف المحاذاة إلى فتح المشهد بين ساحة الكونكورد وقوس النصر والسماح برؤية المزيد من الواجهات التاريخية للشارع.

وقامت لجنة الشانزليزيه، التي تمثل الشركات والتجار في الشارع، بحملة من أجل إعادة تصميم كبيرة للمكان والمناطق المحيطة به منذ ما يقرب من ست سنوات.

وتقول إن عملية تجميل الواجهة تمت الموافقة عليها من قبل جميع أعضائها البالغ عددهم 180.

وستتكلف كل شرفة حوالي 400 ألف يورو، وستجعل الشارع "أكثر باريسيًا".

ولطالما أعرب الباريسيون عن أسفهم للتدهور البطيء للشارع الأكثر شهرة في فرنسا، والذي أصبح طريقًا سريعًا مكونًا من ثمانية حارات يستخدمه ما متوسطه 3000 مركبة في الساعة وغالبًا ما يختنق بحركة المرور.