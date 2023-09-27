عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشانزليزيه يتجمل استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية في باريس

صدى البلد

من المقرر أن يتم تجديد شرفات الحانات والمقاهي والمطاعم في شارع الشانزليزيه في باريس، فرنسا، قبل دورة الألعاب الأوليمبية في العام المقبل لتلميع صورتها باعتبارها أجمل شارع في العالم.

وفي انتظار التحول المخطط لتحويل المنطقة إلى ما أسمته قاعة مدينة باريس "حديقة استثنائية"، وافق التجار في الشانزليزيه على إجراء تغييرات تجميلية عاجلة.

ومن المقرر توحيد المدرجات ومواءمتها لتسهيل تدفق المشاة، الذين يقدر عددهم بنحو 100 ألف منهم- 72% سائحين و22% عمال محليين - يستخدمون الشارع كل يوم.

وستكون مظلات السقف باللونين الأخضر والرمادي من الخارج، لكن يمكن للمنشآت تخصيص شرفتها من خلال اختيار الأثاث وأربعة ألوان داخلية. وتهدف المحاذاة إلى فتح المشهد بين ساحة الكونكورد وقوس النصر والسماح برؤية المزيد من الواجهات التاريخية للشارع.

وقامت لجنة الشانزليزيه، التي تمثل الشركات والتجار في الشارع، بحملة من أجل إعادة تصميم كبيرة للمكان والمناطق المحيطة به منذ ما يقرب من ست سنوات. 

وتقول إن عملية تجميل الواجهة تمت الموافقة عليها من قبل جميع أعضائها البالغ عددهم 180.

وستتكلف كل شرفة حوالي 400 ألف يورو، وستجعل الشارع "أكثر باريسيًا".

ولطالما أعرب الباريسيون عن أسفهم للتدهور البطيء للشارع الأكثر شهرة في فرنسا، والذي أصبح طريقًا سريعًا مكونًا من ثمانية حارات يستخدمه ما متوسطه 3000 مركبة في الساعة وغالبًا ما يختنق بحركة المرور.

الشانزليزيه باريس فرنسا الأولمبية دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

إطلاق نار في جامعة القاهرة.. موظف ينهي حياة زميلته بكلية الآثار

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

مكنتش أتخيّله أبدًا| سيد عبد الحفيظ يكشف سرًا في سبب رحيله عن الأهلي

قرار قضائي جديد بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات| تفاصيل

سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ودور حسام غالي

مفاجأة صادمة.. الكونجرس الأمريكي يكشف عن تلقي بايدن أموالا من الصين

رسائل تهديد وسيارة مشتعلة وخطوبة مرفوضة.. أسرار جديدة في جريمة جامعة القاهرة

رفض رسمي | خالد الغندور يعلن عن صدمة بشأن كهربا في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول صور تظهر آثارا مأساوية لكارثة زفاف محافظة نينوى في العراق

أثناء رقصة السلو.. مكان تسبب في نجاة الكثيرين من كارثة زفاف نينوي بالعراق|صور

القاعة بقت حديد.. صور صادمة تكشف آثار كارثة زفاف حنين وريفان بالعراق

إطلالة جريئة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها| شاهد

فيديو

مفاجأة في أسعار البصل.. وانخفاض سعر السكر في هذا الموعد| تفاصيل

احذروا.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة من هذه الظاهرة | تغطية خاصة

سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة| فيديوجراف

1900 جنيه رسميا.. هبوط كبير في أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ