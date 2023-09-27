محافظ قنا: ترفيق المناطق الصناعية يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

قال محافظ قنا أشرف الداودي، إن مشروع ترفيق المناطق الصناعية الممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع المدير الإقليمي للبنك الدولى ستيفان جيمبرت؛ لاستعراض الإنجازات التي حققتها المحافظة من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بمجال البنية التحتية وترفيق المناطق الصناعية.



وأضاف الداودي أن المنطقتين الصناعيتين بـ هوّ نجع حمادي وكلاحين فقط أصبحتا تمتلكان بنية تحتية متكاملة (كهرباء، ومياه، وصرف صحي، وغاز طبيعي، وتليفونات أرضية وطرق) تفي باحتياجات المستثمرين من تلك المرافق وتوفر فائضًا لمن يرغب من المستثمرين الجدد بالاستثمار في المحافظة.

واستعرض المحافظ المشروعات التي تم تنفيذها بتمويل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، موضحا أنه تم تنفيذ أكثر من 2000 مشروع بعدد من المحاور مثل (تطوير المراكز التكنولوجية - بناء القدرات للعاملين بالإدارة المحلية - تطوير التكتلات الاقتصادية - البنية التحتية - التنمية الحضرية وتحسين البيئة)، مما ساهم في توفير مياه الشرب النقية للمواطنين بنسبة تغطية بلغت 99% عبر محطات مياه تعمل بتقنية الترشيح الفائق.

ولفت إلى أنه تم أيضًا تنفيذ العديد من مشروعات الصرف الصحي التي ساهمت في رفع نسبة المناطق المخدومة لـ80%، كما تم تطوير وميكنة الخدمات بالمراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية، مؤكدا أن تلك المشروعات أحدثت طفرة كبيرة بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ونتج عنها خفض معدلات الفقر والبطالة داخل المحافظة.

من جانبه، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي إن برنامج التنمية المحلية من البرامج الرائدة داخل أروقة البنك الدولي، ونولي اهتمامًا بتكرار التجربة الناجحة في مصر والاسترشاد بها، حيث أن البنك الدولي يُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر لدعم برامج الحكومة والإصلاحات؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

على صعيد آخر، قال محافظ قنا إن البرنامج التطبيقي على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات يستهدف تهيئة العاملين لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد، وتمكينهم من تعظيم الإستفادة من أدوات إدارة المشروعات الرقمية في تنفيذ وإدارة المشروعات على المدى القصير والمتوسط؛ لرفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد والمحافظة على البيئة.

جاء ذلك خلال اختتام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفعاليات البرنامج التطبيقي على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، حيث استهدف البرنامج 32 عاملًا من ذوي الصلة بتخطيط وتنفيذ ومتابعة المشروعات القومية والاستثمارية؛ بهدف تعزيز معارف ومهارات الإدارة الرقمية للمشروعات لديهم.

وأضاف أن البرنامج يستهدف تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي للمحافظة وتنمية القدرات الرقمية للعاملين، وتطوير آليات العمل، وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال الحكومية بكفاءة وفعالية؛ تنفيذًا لمستهدفات مصر الرقمية واستكمالًا لجهود وزارة الاتصالات في التطوير المؤسسي الرقمي.