في عيد ميلادها الـ 44.. إطلالات أثارت ضجة لـ أروى جودة

يصادف اليوم 27 من سبتمبر عيد ميلاد الفنانة أروى جودة، والتي أتمت عامها ال 44.

وتحرص أروى جودة، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالتها الانيقة واخبارها.

وتفضل أروى جودة، اختيار الملابس الأنيقة والناعمة التي تكشف جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الزاهية التي تتناسب مع لون بشرتها.

كما تميل أروى جودة، إلى اختيار الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه بألوان مختلفة تبرز جمال أنوثتها.

وتفضل أروى جودة، الوان الشعر الغامقة والشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

وإليكم صور أروى جودة