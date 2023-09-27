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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الضربات الروسية.. قرار عسكري عاجل وغير مسبوق من أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال أليكسي دانيلوف، رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، إن أوكرانيا اضطرت إلى نقل بعض منشآت إنتاج الصواريخ خارج البلاد بسبب الضربات روسية بعيدة المدى.

وفي مقابلة مع صحيفة “إيه بي سي” الإسبانية، طُلب من دانيلوف التعليق على التقدم الذي أحرزته جهود أوكرانيا لإنتاج الصواريخ. 

ورفض الخوض في الكثير من التفاصيل، موضحا أنه “برنامج مغلق، ولن يخبرك أحد بوضعه”.

لكن دانيلوف قال إنه “للأسف، ضربت روسيا المكان الذي تم تجميع هذه الصواريخ فيه”، مضيفا: “لقد نقلنا الآن جزءًا معينًا من الإنتاج إلى خارج بلادنا”، دون الكشف عن الموقع الدقيق أو عدد الأصول التي تم نقلها.

وتأتي تعليقاته بعد أن قالت وزارة الدفاع الروسية إنه في الفترة ما بين 17 و23 سبتمبر، نفذت القوات الروسية ما مجموعه 12 غارة عالية الدقة وطائرات بدون طيار على مجموعة واسعة من الأهداف العسكرية الأوكرانية.

وقال مسئولون إنه من بين المنشآت الأخرى، تم قصف مستودعات الذخيرة ومواقع تخزين الأسلحة عالية الدقة.

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وجاءت الهجمات الروسية في أعقاب إعلان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في أواخر أغسطس، عندما ادعى أن كييف استخدمت بنجاح سلاحًا يصل مداه إلى 700 كيلومتر.

وأكد دانيلوف هذا التطور، وشارك مقطعًا لما بدا وكأنه صاروخ يُطلق في الليل.

أوكرانيا دانيلوف القوات الروسية

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