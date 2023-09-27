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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الشوربجي يهنىء الأهرام العربي لفوزها بجائزة الصحافة العربية

صدى البلد

يتقدم المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بخالص التهنئة لمؤسسة الاهرام ومجلة الاهرام العربي ورئيس التحرير الاستاذ جمال الكشكي ، لفوزها للعام الرابع على التوالي بجائزة الصحافة العربية، حيث أعلن منتدى الإعلام العربي اليوم الثلاثاء بدبي، أسماء الفائزين بجوائز دورته الثانية والعشرين، التي تقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .

حصل الزميل أحمد دياب علي جائزة الصحافة السياسية الذي تقدم بموضوع نشرته "الأهرام العربي" عنوانه "الحرب الروسية – الأوكرانية ليست أولاها.. حروب الغرب الطويلة وصعود الشرق حول الصين" وكانت "الأهرام العربي" قد فازت بثلاثة جوائز، منحت على التوالي إلى سيد محمود وعزمي عبد الوهاب ومحمد عيسى.

وثمن رئيس الهيئة علي التطوير الملموس الذي تشهده الصحافة القومية، وهو ما تجسد في حصول الاهرام العربي على جائزة الصحافة العربية للعام الرابع على التوالي، متمنياً لجميع الاصدارات الصحفية القومية المزيد من النجاح والتفوق .

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