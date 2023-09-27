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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مها هلالي: رفع الكفاءة المهنية لـ23 جمعية أهلية بمجال خدمات ذوي الهمم

صدى البلد

نظمت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، حفل تكريم شركاء مشروع "قدرات بلا حدود" والذى نفذته الجمعية بدعم من صندوق الاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة (عطاء)، على مستوى ٩ محافظات.

وأكدت مها هلالي، مؤسسة ورئيسة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد أن المشروع كُلل بالنجاح على مستوى ٩ محافظات استهدف بها رفع الكفاءة المهنية لـ ٢٣ جمعية أهلية تعمل فى مجال خدمات ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد. 

وأضافت أن تنفيذ المشروع بدأ فى أغسطس ٢٠٢١ واستمر مدة ٣ سنوات حقق خلالها عددًا من الإنجازات العلمية والعملية، والتى كان على رأسها إعداد ثلاث أدلة تدريبية معتمدة لأخصائيي التدخل المبكر، وأخصائيي دعم الدمج المدرسي والمجتمعي والمسئولين الفنيين، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لهم والتى تنعكس بشكل إيجابي على الخدمات المهنية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد الحناوى، المدير التنفيذي لجمعية التقدم ومدير مشروع قدرات بلا حدود، إلى أن "جمعية التقدم" سخرت كافة الجهود والخبرات العملية والعلمية للوصول إلى تحقيق النتائج المستهدفة من المشروع والتى بدأت بتدريب ١٦٢ أخصائيا من العاملين بالجمعيات الشريكة بالمشروع، وذلك ضمن إجراءات رفع وبناء قدرات الجمعيات الأهلية العاملة بمجال تقديم خدمات ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد. 

وأكد الحناوى حرص جمعية التقدم على توفير حقيبة الأدوات التدريبية والفنية للمسئولين بالجمعيات الشريكة بالمشروع والتى تم تسليمها خلال احتفالية المشروع، وكذا اعتماد دليل المعايير الفنية للجمعيات العاملة في مجال رعاية الأطفال وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد من لجنة الإعتماد والتحكيم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بالإضافة إلى الدليل التدريبي لإعداد أخصائي التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد، والدليل التدريبي لإعداد أخصائي الدمج المدرسي للطلاب ذوي الإعاقة الذهنية وإضطراب طيف التوحد، والدليل التدريبي لرفع كفاءة المشرفين والمديرين الفنيين بالجمعيات الأهلية، وذلك من أجل ضمان الإستدامة واستمرار نجاح أهداف المشروع ونشر الخبرة العلمية والعملية لكافة العاملين بمجال تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد على مستوى الجمهورية.

ومن جانبها أشادت أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق عطاء، بما تم إنجازه من تأهيل عدد ١٠٨٠ طفلا من ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقات النمائية المماثلة، وتدريب ١٦٢٠ اخصائيا من العاملين بالمجال على مستوى التسعة محافظات، وعدد ١٠٨٠ ولى أمر على أساليب التعامل السليم مع ابنائهم وكيفية رفع قدراتهم ومهاراتهم الأكاديمية والحياتية. 

كما شكرت جمعية التقدم على سلسلة الفيديوهات التعليمية التى تم إعدادها خصيصاً لأولياء الأمور والأخصائيين حديثي الخبرة للتعريف بإضطراب طيف التوحد وذلك بالشراكة مع منصة المنتور دوت كوم، والتى أتاحت تلك السلسلة التعليمية من خلالها لتكون مصدر تعليمي مفتوح دائماً من أجل الإستزادة بالمعلومات فى أى وقت ودون مجهود.

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