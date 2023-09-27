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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حياة كريمة.. الكشف على 715 مواطنا في قافلة طبية مجانية بأبوتشت

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية

أكد محافظ قنا أشرف الداودي، اليوم الأربعاء، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


وقال الداودي إن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 715 مواطنا في 5 تخصصات طبية بواقع "378 حالة طب أطفال، و237 حالة أمراض باطنة، و46 حالة أمراض نساء وتوليد، و28 حالة جراحة عامة، و26 حالة تنظيم الأسرة"، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ 77 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور محمد بدران أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوة لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة.

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