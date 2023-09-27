محافظ بورسعيد يبحث مع شركة صينية الخطوات التنفيذية لإقامة مجمع صناعي شامل

استقبل محافظ بورسعيد عادل الغضبان ،اليوم الاربعاء، ممثلي مجموعة (تيدا الصين)، وذلك لبحث ومناقشة الخطوات التنفيذية لسبل التعاون بشأن إنشاء مجمع صناعى شامل للبروم والمعالجة والصودا الكاوية بشرق بورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ،، ومحمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من مديري الإدارات والجهات المختصة بالمحافظة .



وناقش المحافظ، الإجراءات التنسيقية لبدء خطوات تنفيذ مشروع "المجمع الصناعي الشامل" بشرق بورسعيد، مؤكدا أن المشروع يأتي بالتزامن مع الطفرة الصناعية التي تشهدها جنوب وشرق بورسعيد، حيث تم عرض أهم التنسيقات التي تم إتخاذها بناءا على الاجتماعات السابقة .



من جانبهم، قدم ممثلي مجموعة (تيدا الصين) فيلما تعريفيا حول الشركة، فضلا عن استعراض ملامح المشروع والذي يتمثل في إنشاء مجمع صناعي شامل على 3 مراحل، حيث تقام المرحلة الأولى باستثمارات تبلغ 300 مليون دولار، والمرحلة الثانية باستثمارات تبلغ مليون دولار، وذلك خلال 4 أعوام و بحجم عمالة تزيد عن 3000 عامل، ويهدف المشروع لتعظيم الإستفادة من موقع شرق بورسعيد، وفتح ٱفاق جديدة لمزيد من الصناعات توفر الٱلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.



ورحب المحافظ بالتعاون المثمر مع مجموعة تيدا الصين، والذي تأتي ضمن توطيد العلاقات بين محافظة بورسعيد و دولة الصين، مشيرا إلى ترحيبه بالتعاون المثمر مع الجانب الاجنبي في المجال الصناعي.



وأكد المحافظ أهمية المشروع والذي يأتي بالتزامن مع طفرة صناعية تشهدها بورسعيد، مشيرا لأهمية موقع بورسعيد الجغرافي، والمناطق الصناعية والبترولية، والموانيء، وتطرق المحافظ للحديث عن مشروعات شرق بورسعيد وانطلاق شرارة التنمية بشرق بورسعيد، وأهمها إقامة أكبر محطة تحلية، والمناطق اللوجيستية والصناعية وأكبر منطقة حرة ، بالإضافة لإنشاء أكبر ميناء محورى وأكبر مزراع سمكية بالشرق الأوسط، مؤكدا أن شرق بورسعيد تضم كافة المقومات ولابد أن تقام مشروعات تناسب حجم التنمية التي تشهدها المنطقة .

وتم استعراض جوانب مشروع التعاون بين الجانبين والذي يتكون من جزئين: الملح الخام والكلور القلوي، والصودا الكاوية، ويعتمد على استخراج الملح من البحر،واستخدامه في صناعة الصودا الكاوية، ومن المقرر أن تكون فترة الإنشاءات حوالي سنتين في المرحلة الأولى، وسيتم الانتهاء من المشروع بالكامل بعد أربع أعوام.



ووجه المحافظ بإجراء زيارة ميدانية للموقع المقترح بشرق بورسعيد بالتنسيق مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدا على تقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لإقامة المشروع في أقرب وقت، كما وجه بالالتزام بالخطة الزمنية المقررة للتنفيذ، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة لسرعة البدء في إقامة المشروع.



من جانبهم ، قدم ممثلي المجموعة الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، وتقديم كامل الدعم في مشروع التعاون وإقامة المشروع ببورسعيد حيث استعرضوا أهداف المشروع والفوائد التي تعود على محافظة بورسعيد، وأكدو الحرص على التعاون مع محافظة بورسعيد لما تشهده من طفرة تنموية غير مسبوقة.