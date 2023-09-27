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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جهاز تشغيل الخريجين يسهم فى تدريب سيدات الأسمرات على صناعة عرائس المولد

خالد عبد العال محافظ
خالد عبد العال محافظ القاهرة

أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة على أهمية الدور الذي يقوم به جهاز تشغيل الخريجين بالمحافظة في تأهيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم ودعم المشروعات الصغيرة والمرأة المعيلة .

وصرح محافظ القاهرة بأن جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة ينظم عدة برامج تهدف إلى مساعدة المرأة على البدء في مشروع صغير ضمن محور التمكين الاقتصادي للمرأة أحد محاور استراتيجية مصر 2030 والتى تحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة المرأة الفقيرة والمعيلة والمساعدة على تمكينها اقتصادياً.


وأضاف محافظ القاهرة انه تم تدريب عدد من السيدات في مدينة ( الاسمرات) على صناعة عرائس المولد النبوي الشريف ودعمهن في تسويق منتجاتهم فى إطار حرص المحافظة على تمكين سيدات الأسمرات اقتصاديًا وجعلهن رائدات أعمال .

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