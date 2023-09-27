أحمد عيسى: مصر تهدف لمضاعفة عدد السياح لـ30 مليونا بحلول 2028

قال وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، إن مصر تسعى إلى مضاعفة عدد زوار البلاد في السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلي أن القاهرة تهدف إلى الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وفي مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قال عيسي، إن مصر تهدف إلى الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، حيث يتعافى قطاع السياحة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والحرب الطاحنة في أوروبا.

وأضاف عيسي: “نحن نشهد طلبا لا مثيل له، طلبا غير مسبوق للسفر إلى مصر.. لقد استقبلنا 10 ملايين سائح في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، وكنا في طريقنا لتحقيق حوالي 15 مليون هذا العام، وهو ما سيكون عاما قياسيا لصناعة السياحة”.

ويعد هذا القطاع مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية في مصر، والعام الماضي، ارتفعت عائدات السياحة إلى 10.7 مليار دولار، ارتفاعا من حوالي 5 مليارات دولار في عام 2021، وفقا للبنك المركزي.

خطة الحكومة

وتركز خطة الحكومة زيادة عدد الغرف الفندقية والمقاعد على الرحلات الجوية إلى مصر بأكثر من 30٪ سنويا، فضلا عن تشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة في قطاع السياحة.

وقال عيسى: “سنضيف 25 ألف غرفة فندقية إلى الطاقة الاستيعابية الحالية لمصر البالغة نحو 210 آلاف.. مثل هذه الزيادة ستساعد الحكومة على تحقيق هدفها المتمثل في 18 مليون زيارة سياحية في عام 2024”.

وأضاف أن “هذا سيكون أسرع نمو في الغرف الفندقية في مصر على مدى السنوات ال 20 الماضية”.

وتحدث عيسى إلى وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، من المتحف المصري في القاهرة، وهو مبنى كلاسيكي بني في أواخر القرن 19 وأول متحف تم بناؤه لهذا الغرض في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعد المتحف واحدا من أشهر مناطق الجذب السياحي في القاهرة، حيث يستقطب ما معدله 10 آلاف زائر يوميا، ويحتوي على عشرات الآلاف من الآثار في مجموعته، وبعضها لم يتم عرضه أبدا.

وقال مدير المتحف المصري، إن الحكومة شرعت في السنوات الأخيرة في تجديد المتحف، بالتعاون مع خمس مؤسسات رئيسية في أوروبا، بما في ذلك المتحف البريطاني ومتحف اللوفر في باريس.