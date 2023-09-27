عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أحمد عيسى: مصر تهدف لمضاعفة عدد السياح لـ30 مليونا بحلول 2028

مصر تهدف لمضاعفة
مصر تهدف لمضاعفة عدد السياح إلى 30 مليونا بحلول 2028

قال وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، إن مصر تسعى إلى مضاعفة عدد زوار البلاد في السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلي أن القاهرة تهدف إلى الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

 

وفي مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قال عيسي، إن مصر تهدف إلى الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، حيث يتعافى قطاع السياحة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والحرب الطاحنة في أوروبا.

 

وأضاف عيسي: “نحن نشهد طلبا لا مثيل له، طلبا غير مسبوق للسفر إلى مصر.. لقد استقبلنا 10 ملايين سائح في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، وكنا في طريقنا لتحقيق حوالي 15 مليون هذا العام، وهو ما سيكون عاما قياسيا لصناعة السياحة”.

 

ويعد هذا القطاع مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية في مصر، والعام الماضي، ارتفعت عائدات السياحة إلى 10.7 مليار دولار، ارتفاعا من حوالي 5 مليارات دولار في عام 2021، وفقا للبنك المركزي.

 

خطة الحكومة

 

وتركز خطة الحكومة زيادة عدد الغرف الفندقية والمقاعد على الرحلات الجوية إلى مصر بأكثر من 30٪ سنويا، فضلا عن تشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة في قطاع السياحة.

وقال عيسى: “سنضيف 25 ألف غرفة فندقية إلى الطاقة الاستيعابية الحالية لمصر البالغة نحو 210 آلاف.. مثل هذه الزيادة ستساعد الحكومة على تحقيق هدفها المتمثل في 18 مليون زيارة سياحية في عام 2024”.

وأضاف أن “هذا سيكون أسرع نمو في الغرف الفندقية في مصر على مدى السنوات ال 20 الماضية”.

 

وتحدث عيسى إلى وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، من المتحف المصري في القاهرة، وهو مبنى كلاسيكي بني في أواخر القرن 19 وأول متحف تم بناؤه لهذا الغرض في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

txt

وزير السياحة يبحث إنجازات مختلف قطاعات المجلس الأعلى للآثار خلال سبتمبر

txt

وزير السياحة والآثار يعتمد قرارات تسجيل عدد من القطع الأثرية

ويعد المتحف واحدا من أشهر مناطق الجذب السياحي في القاهرة، حيث يستقطب ما معدله 10 آلاف زائر يوميا، ويحتوي على عشرات الآلاف من الآثار في مجموعته، وبعضها لم يتم عرضه أبدا.

وقال مدير المتحف المصري، إن الحكومة شرعت في السنوات الأخيرة في تجديد المتحف، بالتعاون مع خمس مؤسسات رئيسية في أوروبا، بما في ذلك المتحف البريطاني ومتحف اللوفر في باريس.

مصر اوروبا القاهرة وزير السياحة والاثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

إطلاق نار في جامعة القاهرة.. موظف ينهي حياة زميلته بكلية الآثار

موضوعات متعلقة

عملاق الطاقة الإيطالية.. «إيني» تفوز بمزاد للتنقيب عن النفط والغاز في مصر

نهاية الدولار.. الكشف عن موعد بدء مجموعة بريكس في استخدام عملتها الخاصة

تطور مفاجئ.. عودة الجندي الأمريكي المحتجز في كوريا الشمالية إلى واشنطن

دولة أوروبية تقاطع مباريات كرة القدم الدولية ضد الفرق الروسية

مفاجأة صادمة.. الكونجرس الأمريكي يكشف عن تلقي بايدن أموالا من الصين

روسيا: نُعلق آمالا كبيرة على «بريكس».. والتعاون مع أفريقيا ركيزة للتعددية القطبية

خوفا من روسيا.. ألمانيا تؤجل تزويد أوكرانيا بسلاح حاسم

بولندا.. وقوع انفجار هائل قرب العاصمة وارسو

ترشيحاتنا

زيلينسكي يعيش آخر أيامه .. تحذير أمريكي خطير بشأن مصير أوكرانيا

أحمد عيسى: مصر تهدف لمضاعفة عدد السياح لـ30 مليونا بحلول 2028

سمكة خطيرة بالأسواق تسبب الوفاة بعد ساعات قليلة من تناولها | البيطريين تحذّر

حكم الاحتفال بالمولد النبوي.. علي جمعة يكشف الأدلة الصحيحة على مشروعيته

محمد صلاح وليفربول .. عقد تجديده التاريخي يتحول لدراسة في هارفارد |فيديو

تباطؤ وتضخم وانخفاض ناتج .. الاقتصاد العالمي يواصل تلقي الصفعات من كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صوفيا بلال تفوز بالميدالية الذهبية للجمباز بكأس مصر| صور

في عيد ميلادها الـ 44.. إطلالات أثارت ضجة لـ أروى جودة

ملابس رياضية .. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم | شاهد

لهذا السبب رئيس شركة صينية كبيرة يأكل صابونة تنظيف أمام موظفيه ..فيديو

فيديو

مفاجأة في أسعار البصل.. وانخفاض سعر السكر في هذا الموعد| تفاصيل

احذروا.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة من هذه الظاهرة | تغطية خاصة

سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة| فيديوجراف

1900 جنيه رسميا.. هبوط كبير في أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ