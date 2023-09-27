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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس هيئة جودة التعليم يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور علاء عشماوي الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكافة أعضاء الحكومة وأبناء الشعب المصري؛ بمناسبة المولد النبوي الشريف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مجلس إدارة الهيئة، حيث تم اعتماد 4 برامج ومنح مهلة لأربعة برامج أخرى وكلية، كما تم منح مهلة لبرنامجين وكلية بالتعليم الأزهري، فيما تم اعتماد 132 مدرسة، ومنح مهلة لـ27 مدرسة والقيام بـ7 زيارات تفقدية. 

الارتقاء بجودة التعليم 

وقال عشماوي إن ما تم إنجازه على صعيد الارتقاء بجودة التعليم في الـ10 سنوات الماضية ما كان له أن يتحقق بدون الدعم المستمر من رئيس الجمهورية، حيث أولى سيادته كل الاهتمام بمسيرة التعليم مما انعكس على مستويات الجودة الجديدة التي تحققت لمختلف المؤسسات التعليمية.
وأضاف أن حجم الإنفاق الحكومي على التعليم بلغ ما يزيد على تريليون جنيه بمعدل متصاعد من 80.9 مليار جنيه في عام (2013 - 2014) إلى 118 مليار جنيه في (2022 - 2023) بزيادة 46%. 


واستشهد بما تفضل به رئيس الجمهورية - خلال الاحتفال بيوم المتفوقين - بأن ما تم إنفاقه غير كاف، وحتى مضاعفاته لا تكفي، وأن، الفكرة ليست في عدد المدارس والفصول ، لكن في توفير فرص عمل مناسبة يساعد عليها المنتج التعليمي الجيد.
وأشار إلى أن تركيز الرئيس على جودة التعليم تعكس توجهًا حقيقيًا للدولة نحو تحقيق نقلة نوعية حقيقية لكل مسارات التعليم ..مؤكدا أن رسالة هيئة جودة التعليم في حقيقتها تتفق تماما مع رؤية الدولة المصرية حول أهمية أن تلبي مخرجات أي تعلم متطلبات أسواق العمل الحالية والمستقبلية.

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