كاميرات المراقبة سجلتها.. التقاط صور لجريمة مصرع موظفة داخل جامعة القاهرة

عرضت فضائية “العربية مصر”، تقريرا يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل موظفة داخل مبنى كلية الآثار جامعة القاهرة.

وباشرت النيابة العامة عملها على الفور، وقامت بإجراء تحقيقات موسعة في حادث مقتل الموظفة، وذلك بعدما أطلق عليها شخص مجهول النار.

وفريق من نيابة مديرية أمن الجيزة انتقل على الفور إلى مكان الحادث، لإجراء المعاينات اللازمة، وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث.

النيابة العامة تواصل التحقيق



وتبين أن الكاميرات التقطت صورا للواقعة، حتى هروب المتهم من مبنى رعاية الشباب بالكلية، وطالبت النيابة قوات الأمن بسرعة ضبط وإحضار المتهم.

وتستمع النيابة إلى أقوال الشهود وزملاء الضحية، لمعرفة ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهم.