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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البوابة الرئيسية لربط القارات.. كيف تعزز قناة السويس رؤية مصر 2030 ؟

قناة السويس
قناة السويس

يلعب موقع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس دورا فعالا في قلب مبادرة الحزام والطريق الصينية، بما يضمن شراكة استراتيجية دائمة بين الجانبين، لتعزيز مفهوم دور الممرات والموانئ الاقتصادية في التنمية لصالح جميع الأطراف.

وتعد قناة السويس بوابة رئيسية للمنتجات الصينية لدخول الأسواق الأفريقية والأوروبية والعربية والأمريكية، نظرا لموقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وسينعكس ذلك بشكل كبير بعد الانتهاء من أعمال التنمية في ميناء السخنة بالسويس الذي سيصبح أحد الموانئ المحورية في البحر الأحمر ونقطة ارتكاز لخدمة التجارة الدولية ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وتعتبر قناة السويس المحطة الرئيسية والممر البحري الرئيسي للطريق البحري لمبادرة الحزام والطريق التي تركز على ربط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى الربط البري بين الصين وأوروبا، نظرا لأن الطريق البحري لمبادرة الحزام والطريق الصينية يمتد من (جنوب الصين، المحيط الهندي والقرن الأفريقي ومضيق باب المندب وصولا إلى قناة السويس).

وثيقة تعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ووقعت الصين رسميا وثيقة تعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشاركة في إنشاء العديد من الصناعات ومشروعات البنية التحتية التعاون بين الصين ومصر، حيث لا يستهدف التعاون الجزء المادي المتعلق بالاستثمارات والمشروعات فقط، بل يهدف أيضا إلى بناء القيم الإنسانية، وبناء عالم أفضل وعلاقات دولية قائمة على السلام وتحقيق التنمية الشاملة لجميع القطاعات، والعمل على إحلال السلام بدلا من العنف.

وفي الوقت الذي يسعى فيه العالم إلى تحقيق التنمية الشاملة، فإنها إما أن تتم في إطار من التعاون أو تنتهج سياسة عدوانية لا تبني حضارات بأكملها، بل تدمرها.

وتلعب قناة السويس دورا رئيسيا في زيادة التعاون في مجالات التبادل التجاري وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والطاقة الصينية إلى مصر، حيث أن الهدف الرئيسي لمبادرة الحزام والطريق الصينية هو دعم الاقتصاد والتجارة البينية بين الدول، وتسهيل التجارة، ومد خطوط الاتصالات والكابلات  والإنترنت والرقمنة البحرية، حيث أن مصر من دول العالم التي تمر عبرها معظم الكابلات البحرية، الرقمنة، والمرور الرقمي.

وتمثل مصر رقما مهما للغاية ولها ثقلها في المبادرة، مع مراعاة قناة السويس، وأهمية الموقع الجغرافي، حيث تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة الصناعية الصينية والمنطقة الاقتصادية الروسية في قناة السويس.

وتعتمد مبادرة الحزام والطريق الصينية في المقام الأول على مفهوم الممرات الاقتصادية للتنمية، نظرا لأن قناة السويس هي أهم وأبرز ممر ملاحي دولي يربط بشكل مباشر القارات الثلاث التي تنتمي إليها دول المبادرة فقد تم تخطيط المنطقة الاقتصادية المحيطة بقناة السويس وفق رؤية مستقبلية تراعي مراعاة الأبعاد المختلفة للتنمية المستقبلية المتوقعة في النقل البحري.

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رؤية مصر 2030

وتعد مصر أيضًا شريكًا مهمًا في بناء الحزام والطريق، حيث الجانب الصيني على تعزيز المواءمة بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030.

ومن أجل تعزيز التعاون الصيني المصري في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية، تسعى الصين إلى توسيع قاعدة التعاون مع مصر، بحيث تكون نقطة انطلاق للتعاون الصيني الأفريقي، والمشاركة الصينية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي لدول القارة، خاصة في ظل منظومة العولمة المادية وعجز الشعوب، والتي لا تزال في بداية عملية التنمية لمواكبة الحركة العالمية والتحول السريع نحو العولمة، ولذلك تستهدف مبادرة الحزام والطريق الصينية الدول النامية من أجل العمل على تعزيز تعاونها الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة لشعوب تلك المناطق.

قناة السويس مبادرة الحزام والطريق الصينية

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