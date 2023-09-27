سيناريو انقراض البشر أصبح جاهزا.. وهذا ما سيقضي علينا

كشفت دراسة حديثة أن نهاية البشر وجميع الثدييات على الأرض ستكون بسبب الاحترار الشديد، وإن الحرارة الشديدة قد تؤدي إلى انقراض جميع الثدييات في غضون 250 مليون عام.





كما وضحت أن جميع القارات سوف تندمج معا، لتشكل قارة واحدة عملاقة، وسيكون مناخها حارا وجافا وغير صالح للحياة، وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن نماذج مناخية أعدها كمبيوتر فائق السرعة للمستقبل البعيد لأول مرة، كشفت كيف ستصبح الشمس أكثر حرارة وتوهجا بسبب حركة الصفائح التكتونية.





ويتبع ذلك تزايد في النشاط البركاني، ما يعني انطلاق كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون في الهواء، وارتفاع درجة حرارة الأرض، ولن تكون الثدييات قادرة على البقاء في الأرض.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.