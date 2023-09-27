عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

سيناريو انقراض البشر أصبح جاهزا.. وهذا ما سيقضي علينا

صدى البلد

كشفت دراسة حديثة أن نهاية البشر وجميع الثدييات على الأرض ستكون بسبب الاحترار الشديد، وإن الحرارة الشديدة قد تؤدي إلى انقراض جميع الثدييات في غضون 250 مليون عام.


 

كما وضحت أن جميع القارات سوف تندمج معا، لتشكل قارة واحدة عملاقة، وسيكون مناخها حارا وجافا وغير صالح للحياة، وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن نماذج مناخية أعدها كمبيوتر فائق السرعة للمستقبل البعيد لأول مرة، كشفت كيف ستصبح الشمس أكثر حرارة وتوهجا بسبب حركة الصفائح التكتونية


 

ويتبع ذلك تزايد في النشاط البركاني، ما يعني انطلاق كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون في الهواء، وارتفاع درجة حرارة الأرض، ولن تكون الثدييات قادرة على البقاء في الأرض.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

مكافحة الفساد سلاح الصين لإنعاش الاقتصاد.. تفاصيل

إسرائيل تسمح ببناء 350 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

المولد النبوي.. إبتهالات دينية في احتفالية مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان|فيديو

رودريجو يقود تشكيل ريال مدريد أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني

بسبب الطائرات المُسيرة.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة ضد إيران

زلزال قوي يضرب بحر إيجه .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 160 من معهد ضباط الصف المعلمين

صوفيا بلال تفوز بالميدالية الذهبية للجمباز بكأس مصر| صور

في عيد ميلادها الـ 44.. إطلالات أثارت ضجة لـ أروى جودة

ملابس رياضية .. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم | شاهد

فيديو

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل صادمة في حادث فتاة مصر الجديدة |فيديوجراف

مفاجأة في أسعار البصل.. وانخفاض سعر السكر في هذا الموعد| تفاصيل

احذروا.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة من هذه الظاهرة | تغطية خاصة

سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ