روسيا تتوعد بحرق الدبابات الأمريكية "أبرامز" في أوكرانيا

أكد الرئيس الاوكراني "فولوديمير زيلينسكي" وصول الدبابات وذلك في الوقت الذي تشن فيه حالياً القوات الأوكرانية هجوماً مضاداً ضد القوات الروسية، التي نفذت هجوماً كبيراً على ميناء أوديسا أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة به.





تقدمت الولايات المتحدة بمساعدة أوكرانيا من خلال إرسال مجموعة من دبابات ابرامز الامريكية، دبابة قتال رئيسية تتميز بدقة إصابة الهدف والسرعة، كما أنها مزودة بمحرك نفاث يعمل على الكيروسين مثل الطائرات، وقوة محركها 1500 حصان.





تحتوي الدبابة على أنظمة حماية من الفولاذ واليورانيوم المنضب، لمقاومة المواد المتفجرة ويتراوح وزنها بين نحو 69 و 73 طنا، وسرعتها القصوى 68 كيلومترا.





الدبابات مجهزة بمدفع من عيار 120 مليمترا، و3 رشاشات، ويصل المدى الفعال لمدفعها إلى 4 كيلومترات.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.