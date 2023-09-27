تنظيم الاتصالات يكشف أوقات عمل المنافذ مع بدء المواعيد الشتوية

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور مع بدء العمل بالتوقيتات الشتوية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023.



وأوضح الجهاز ـ في بيان اليوم /الأربعاء/ ـ أنه طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة يتم بدء العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساء.



وأضاف أن يوم الخميس يتم بدء العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساء ، أما يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساء.



وشدد الجهاز على التزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.