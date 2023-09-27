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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن التعبئة العامة

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال نائب وزير الدفاع الأوكراني، ألكسندر بافليوك، اليوم الأربعاء، إن خطط التعبئة في أوكرانيا لم تتغير بعد، لكن كل شيء يعتمد على الوضع على الجبهة.

وحسب صحيفة “سترانا” الأوكرانية، قال بافليوك، في مقطع فيديو: "خطط التعبئة لا تتغير. نحن نبذل قصارى جهدنا حتى لا نزيد من وتيرة التعبئة، لكنك تفهم بنفسك أن كل شيء يعتمد على الوضع الذي سيتطور على الجبهة. هذه هي مهمة كل رجل لحماية دولته… علينا الاستعداد لذلك".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، فلاديسلاف سيليزنيف، إن إمكانات التعبئة في أوكرانيا لا تزال تسمح بتجنيد المزيد من الرجال في سن التجنيد في الجيش دون إجراء تغييرات على التشريعات.

وكان المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، قال إن الرجال الأوكرانيون الذين اختبأوا من التعبئة في الخارج على أساس شهادات وهمية سيواجهون مشاكل عند عودتهم.

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وحسب وكالة “تاس” للأنباء، قال بودولياك، إن “السلطات الأوكرانية تعتزم تجميع سجلات الأشخاص الذين سافروا إلى الخارج بسبب التعبئة على أساس شهادات وهمية”.

وأضاف المستشار الرئاسي الأوكراني: "إذا لم يعودوا الآن، فعندما تنتهي الحرب، سيواجهون مشاكل قانونية معينة.. وسيطلب منهم توضيح الأسباب التي دفعتهم إلى مغادرة البلاد".

التعبئة أوكرانيا بافليوك

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