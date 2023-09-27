فين حق الزمالك.. تعليق مثير من أحمد الطيب بعد أزمة أمين عمر

علق الناقد الرياضي أحمد الطيب علي قرار لجنة الحكام بشأن أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمقاولون.



وكتب الطيب من خلال حسابه على فيس بوك:" يا سيدى عاقب الحكم !! اشطبه أو احرمه من ادارة المباريات أو احرمه من ادارة مباريات زمالك او أهلى — لكن !!! فين حق الزمالك !! — اعتراف صوت و صورة. ".

وتابع :" و مع ذلك لا يؤخذ به !!! ده حدث يتم بسببه حل لجنة الحكام بما فيها بيرلويجى كولينا نفسه — الزمالك لو لعب مباراته القادمة دون إصدار قرار بإعادة المباراة. — وقتها الحل. و لا شئ غيره. هو الانسحاب و عدم المشاركة فى هذه المهزلة. الكاملة الأركان — إنسحاب.

واضاف :٠ و تجميد لعبة كرة القدم. لأكبر اندية افريقيا و أحسن نادى فى العالم. 2002 ( بحق و حقيقى ). سيهز العالم كله — و سيعود الحق لأصحابه — بعد مهزلة ( سحب لقب بطل نادى القرن.الماضى ) ها هى مهزلة جديدة فى القرن الحالى — مطلوب انسحاب".