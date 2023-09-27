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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من سن 18 إلى 45 .. إعلان مهم لمديرية العمل بالمنوفية للشباب

لقاء اليوم
لقاء اليوم

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، لقاءً إعلامياً حول
" المراكز المهنية وتنمية مهارات الشباب وأهمية العمل الحر لفتح نوافذ جديدة للشباب كمورد للدخل"، وذلك  بالتعاون مع  مركز النيل للإعلام بشبين الكوم التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ، وبمشاركة لفيف من ممثلي المديريات الخدمية بالمحافظة ، وعدد من المتدربات بالمراكز المهنية كنماذج لقصص النجاح وعدد من مدربات المراكز وعدد من بناتنا من التعليم الفنى والمعاهد ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف بأهمية العمل الحر وريادة الأعمال ، مع الاهتمام بتدريب الشباب على مهن يمكن من خلالها بدء مشروعاتهم الصغيرة ، او الحصول على فرص عمل لائقة تساهم فى تحقيق أهداف التنمية .

واوضح سعد عبد الحميد مدير المديرية ، أنه أكد خلال اللقاء انه لا قيمة لعلم لا يوفر حياة كريمة للإنسان ، وأن حاجة الناس للتعليم المهني تخطت 80 ٪ في مقابل حاجتهم للتعليم الأكاديمي الذي يحتاج مزيد من الخبرات والتدريب والمهارة لمواكبة احتياجات سوق العمل المتغيرة ،  وأن ذلك كله توفره الدولة بالمجان فى مراكز التدريب المهنى ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التى تشدد باستمرار على دعم الشباب نحو انطلاقة للعمل سواء تأهيلهم لسوق العمل أو دفعهم للعمل الحر بعد اثقالهم بالخبرة والمهارة ، ومشيراً إلى دور مراكز التدريب المهني المنتشرة في أنحاء الجمهورية والتى تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل وخلق فرص عمل لمتدربيها وإكسابهم بالخبرة اللازمة التى تفتح لهم العديد من المجالات نحو عمل حر يساهم فى تنمية المجتمع ، كما تتحمل وزارة العمل على عاقتها تلك المسئولية بتوفير جميع مستلزمات التدريب من خامات ومدربيين وأجهزة بالمراكز  من أجل بناء مستقبل الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم ، حيث تقبل تلك المراكز راغبي التدريب من سن 18 حتى 45 سنة سواء كان متعلم أو غير متعلم ، كما جرى استعراض فيديو تسجيلى حول التدريب وأهميته وعنوانين المراكز ونماذج من منتجات المتدربات .

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