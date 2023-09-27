عاصفة وأمطار.. مصرع 8 أشخاص في انهيار أرضي بجنوب أفريقيا.. تفاصيل

تسببت الأمطار والفيضانات الغزيرة في وفاة 8 أشخاص بينهم 4 أطفال صعقا بالكهرباء في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.



واعتبرت السلطات ذلك مأساة كبيرة بعد انهيارات أرضية شهدتها البلاد استدعت اخلاء المناطق المنكوبة واتخاذ أقصى درجات الحذر، بحسب ما ذكرته وكالات أنباء محلية.

وقالت السلطات في جنوب أفريقيا إن ثمانية أشخاص، بينهم 4 أطفال، لقوا مصرعهم صعقًا بالكهرباء في مدينتي صفيح في كيب تاون خلال أمطار غزيرة هطلت فتسبّبت بفيضانات وانهيارات أرضية.



كما قالت بلدية المدينة الساحلية الواقعة في جنوب غرب البلاد في بيان إنّ "مركز إدارة الكوارث أكد مصرع ثمانية أشخاص صعقًا بالكهرباء، أربعة أشخاص قضوا في حيّ دريفتساندز العشوائي وأربعة أطفال في حيّ كليبفونتين العشوائي".

وفي جنوب أفريقيا، يعيش سكّان مدن الصفيح في أكواخ مبنية بشكل عشوائي وبعضها متّصل بشبكة الكهرباء بشكل غير قانوني عن طريق أسلاك ممدودة كيفما اتّفق.

وتضرّر حوالى ستة آلاف شخص و1500 مسكن من جراء العاصفة التي رافقتها رياح عاتية وأمطار غزيرة، قبل أن تتراجع حدّتها مساء الاثنين، بحسب السلطات.