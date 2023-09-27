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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لتعريف العمال بحقوقهم.. عمل بورسعيد تنظم ندوة توعية بالمنطقة الحرة للاستثمار

لقاء اليوم
لقاء اليوم

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، ندوة توعية بعنوان "أنواع عقود العمل والإجازات فى قانون العمل 12 لسنة 2003 "، وتحت شعار "حقوقك وواجباتك فى العمل" ، وذلك بداخل شركة النيل للمنسوجات بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار بحضور 25 عامل وعاملة ، بهدف تقديم التوجيه والإرشاد لأصحاب الأعمال والعمال من أجل الإستمرار في تحقيق التوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أجل زيادة الإنتاج. 

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف داخل أماكن العمل المختلفة بالتعاون والتنسيق مع مختلف المنشآت بهدف تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم تجاه عملهم ، ودور الوزارة في حماية حقوق العمال و مكتسباتهم في ظل بناء الجمهورية الجديدة .

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير المديرية ، أن الندوة ألقت الضوء على مفاهيم الحقوق و الواجبات بما يضمن توفير ظروف العمل الملائمة وشروطه العادلة ، وبما يكفل تحقيق الاستقرار في بيئة العمل، وبناء علاقات عمل مستقرة وناجحة و قوية بين الإدارة و عمالها، مع شرح أنواع عقود العمل والإجازات السنوية  طبقاً لأحكام ونصوص القانون ، بحضور أحمد أبو المعاطى مدير مكتب علاقات عمل بورسعيد ، ومروة على  ، ورشا عكاشة مفتشين مكتب تفتيش بورسعيد ، ودعاء حمدى ، اسلام ناجى مفتشين مكتب علاقات بورسعيد ، كما شهدت الندوة  تفاعل كبير من الحاضرين والرد على استفساراتهم حول العديد من مواد القانون .

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