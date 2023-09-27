"الألمانية للتعاون الدولي" تنظم فعالية حول أعمال الابتكار الزراعي في بني سويف

نظمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي . زد) مصر، فعالية على مدار يومين؛ لمناقشة وتقييم الأفكار حاضنة أعمال الابتكار الزراعي بمحافظة بني سويف.

وذكر بيان للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) اليوم الأربعاء أن حاضنة الأعمال بدأت في يناير الماضي بمشاركة أكثر من 600 مشارك في المعسكر التدريبي، حيث تلقى المشاركون تدريبات في مجالات منها كيفية التفكير التصميمي، والتسويق، وإعداد النماذج الأولية، وتطوير نموذج الأعمال.



وأوضح أنه تم اختيار 50 مشروعًا للانضمام إلى مرحلة الاحتضان، حيث تلقوا تدريبات مكثفة بالإضافة إلى استشارات فردية على مدى أربعة أشهر في نهاية المعسكر التدريبي، مشيرا إلى أن أفضل 30 مشروعًا ذو إمكانيات نمو كبيرة نجح في الحصول على تمويل أولي، بالإضافة إلى ذلك سيتم تكريم أفضل ثلاثة مشاريع بجوائز مالية إضافية خلال الحفل الختامي للبرنامج.