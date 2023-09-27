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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دخل ايده وحسس على جسمي..اعترافات الصغيرة فى جريمة هزت المهندسين

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لـ نيابات غرب القاهـرة الكلية، صاحب محل بقالة بسكو مصر، لاتهامه بالتعدي على فتاة صغيرة بشارع مصر والسودان، واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية 

نص أقوال الضحية:

ما هي معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق - افهمناه ؟
ج/ اللي حصل ان انا امبارح كونت رايحه لعمو اشتري منه حاجه حلوه فلقيته بيقولي هاتي بوسه فانا عشان هو أكبر من بابا اديته بوسه في خده بس فوجئت بيه انه باسني من بؤي و مسكني من ايدي جامد وكان عايز يدخلني جوه المحل وانا قعدت أقوله لا لا لا ووهو ماسكني من ايدي قعد يحسس علي جسمي من فوق الهدوم ودخل ايده جوه ومسك صدري و بعد كده جريت منه و روحت قولت لماما علي اللي
س: متى وأين حدث ذلك -الهمناه ؟
ج: الكلام ده حصل امبارح حوالي الساعة 4 العصر في المحل بتاع بسكو مصر
س: ما سبب ومناسبة تواجدك بالزمان والمكان سالفي الذكر - الفهمناه ؟
ج: كنت رايحه اشتري حاجه حلوه
س: من كان برقفتك آنذاك -افهمناه ؟
ج: كنت لوحدي
س: ما هي بادرة لقائك بالمتهم الهمناه ؟
ج: انا قولتله عايزه اندومي اللي على طول باخده يا عمو فقالي هاتي بوسه الأول
س: متى قام المتهم بالاعتداء عليكي و ما هي تفاصيل ذلك الاعتداء ؟
ج: اول ما قولتله عايزه الأندومي علي طول باخده فلقيته بيقولي هاتي بوسه فانا عشان هو اكبر من بابا اديته بوسه في خده بس فوجئت بيه انه باسني من بؤي و مسكني من ايدي جامد وكان عايز يدخلني جوه المحل وانا قعدت أقوله لا لا لا ووهو ماسكني من ايدي قعد يحسس علي جسمي من فوق الهدوم ودخل ايده جوه و مسك صدري
س: و ما الذي بدرد منك عقب ذلك -الهمناه ؟
ج: انا قعدت أقوله لالالا و صوتي علي فساب ايدي فانا جريت

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض الصغيرة البالغة من العمر 12 عاما  بالقوة بأن قام حال تواجدها بالمحل الخاص به لشراء الحلوى بمباغتتها و تقبيلها من فمها ممسكا يدها عنوة جاذباً إياها نحوه وبعد ذلك قام بتهديدها لكي لا تخبر أحدا.


 

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