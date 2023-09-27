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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصندوق العربي للمعونة يختتم دورة تدريبية للدبلوماسيين الأفارقة بالمعهد الدبلوماسي بالجزائر

دورة الصندوق العربي
دورة الصندوق العربي للمعونة الفنية الافريقية

اختتم الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية التابع لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء 27/09/2023 دورة تدريبية لصالح 22 اطار من الدبلوماسيين الأفارقة، بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بوزارة الخارجية الجزائرية في الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر 2023.

‏‎وقد تناولت الدورة عدة موضوعات أبرزها البروتوكول، إدارة الأزمات، التفاوض ، منطقة التبادل الحر الافريقية والتحديات الاستراتيجية. والتنموية بالقارة الافريقية.

أشرف على مراسم حفل إختتام الدورة الوزير أحمد عطاف وزير الخارجيه و الجاليه الوطنيه بالخارج  بحضور  السيد الأمين العام للوزارة ،و السيد  مدير عام المعهد الدبلوماسي و العلاقات الدوليه. 
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وبهذه المناسبة ، ألقي الوزير كلمة رحب فيها بالحضور مؤكدا على عمق العلاقات العربية الإفريقية كما أشاد بالدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية من خلال الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية دعماً للتعاون الفني العربي الإفريقي
‏‎ مثنيا على  هذه المبادرة التي  تعد نواة للعمل الدبلوماسي العربي الإفريقي متمنيا تكرارها مستقبلا. 
 

حضر الحفل  عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي و لفيف من السفراء الأفارقه من كل من السنغال، ناميبيا ، تشاد، النيجر، الكونغو برازاڤيل  بوروندي ، موزمبيق ، غينيا بيساو ، جنوب افريقيا، و انجولا.

من جهته، اكد السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق على أهمية هذا النشاط الذي يندرج ضمن البرنامج السنوي للصندوق لدعم الاطر الدبلوماسية في إفريقيا، مشدداً على اهتمام معالي السيد الأمين العام بمتابعة هذه الأنشطة خاصة في مجال التكوين الدبلوماسي.

وقد تم تكريم الدبلوماسيين الافارقة المشاركين في الدورة بتوزيع الشهادات عليهم.

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