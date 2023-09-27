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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موقع مصر تايمز يحصل على تراخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

صدى البلد

حصل موقع مصر تايمز على تراخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الكبير كرم جبر، بعد موافقة أعضاء المجلس بالكامل على منحه ترخيص رسمى للموقع الإلكتروني www.masrtimes.com  ومزاولة النشاط الصحفي والإعلامي .

 

وتلقى الكاتب الصحفي حازم عادل رئيس تحرير موقع مصر تايمز الإخبارى، خطابًا رسميًا من المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالموافقة على ترخيص موقع مصر تايمز الإخبارى بعد الموافقة من أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالكامل فى الجلسة التى انعقدت بتاريخ 25 سبتمبر 2023 .

 

جدير بالذكر أن موقع مصر تايمز الإخبارى صادر عن شركة بتوقيت مصر لتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية، والذي يرأس مجلس إدارتها وتحريرها الكاتب الصحفي حازم عادل، وانطلق الموقع الإلكترونى في 15 نوفمبر 2020 .

ومن جانبه يتوجه حازم عادل رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بموقع مصر تايمز الإخباري بالشكر للكاتب الصحفى الكبير كرم جبر والمستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على الدور الذى يقومان به لتنظيم العمل الإعلامى داخل مص، والتصدي لكل الحملات الموجهة والممولة ضد مصر عن طريق وسائل الإعلام.  

وأفاد رئيس تحرير موقع مصر تايمز أن الإعلام المصري عليه أن يحتشد لمواجهة ما يحاك بالدولة المصرية من أخطار ومخططات ومؤمرات ليساند الدولة فى حربها .

 

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